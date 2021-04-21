"الصحة": التسوق قبل رمضان أدى لزيادة إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن التسوق قبل رمضان، والأنشطة اليومية، وتخفيف الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة إصابات كورونا.





ونوه "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن من يُصاب بكورونا ويذهب للعيادات الخاصة يحرم نفسه من بروتوكول العلاج الصادر من اللجنة العلمية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة العزل المنزلي من قبل وزارة الصحة على مدار الساعة منعًا لتدهور الحالات.





وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة : "الوضع حاليًا مطمئن، ولكن إذا زادت الحالات سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية"، منوهًا بأن الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يوجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين تلقي الجرعة الثانية.



