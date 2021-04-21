مستشار الرئيس يكشف حقيقية تغير أعراض كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر قامت بتحليل 18 ألف حالة أصيبت بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، لاكتشاف تطويرات فيروس كورونا، مؤكدًا ان أعراض الإصابة لم تختلف عن المراحل السابقة، فبعض الحالات تعاني من أعراض بسيطة، وحالات أخرى تعاني من حالات متوسطة وشديدة.





وتابع مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن نسبة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي أكبر لمن يعاني من الأمراض المزمنة، لافتَا إلى أن أعراض كورونا تشابه كثيرًا أعراض الانفلونزا او البرد، ولهذا يعتقد بعض مصابي كورونا بأنهم غير مصابين بالكورونا.



