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مستشار الرئيس يكشف حقيقية تغير أعراض كورونا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:54 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر قامت بتحليل 18 ألف حالة أصيبت بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، لاكتشاف تطويرات فيروس كورونا، مؤكدًا ان أعراض الإصابة لم تختلف عن المراحل السابقة، فبعض الحالات تعاني من أعراض بسيطة، وحالات أخرى تعاني من حالات متوسطة وشديدة.

وتابع مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن نسبة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي أكبر لمن يعاني من الأمراض المزمنة، لافتَا إلى أن أعراض كورونا تشابه كثيرًا أعراض الانفلونزا او البرد، ولهذا يعتقد بعض مصابي كورونا بأنهم غير مصابين بالكورونا.

وأضاف أن فقدان حاستي الشم والتذوق من اكثر الأشياء التي تؤكد بأن الشخص مصاب بفيروس كورونا، معقبًا: " فقدان الشم والتذوق يعني انك مصاب بالكورنا".

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مستشار الرئيس محمد عوض تاج الدين بوابة الفجر الفجر

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