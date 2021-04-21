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كارتيرون يقرر إبعاد محمود علاء عن تشكيل الزمالك الأساسي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على إبعاد محمود علاء مدافع الأبيض عن تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

إبعاد محمود علاء عن تشكيل الزمالك
وحدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، محمد عبد الغني بديلا لمحمود علاء فى مركز المساك خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون قرر إعادة محمود علاء إلى دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة، بسبب تذبذب مستواه الفني ولاسيما مواجهة الأهلي الأخيرة بالدوري المصري.

وتابع المصدر أن هناك حالة كبيرة من الغضب داخل نادي الزمالك بسبب تراجع مستوى محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض وارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة خلال مواجهة الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يسعى لتجهيز محمد عبد الغني للمشاركة فى التشكيل الأساسي للفارس الأبيض كبديل محمود علاء ومدافع ثاني جوار محمود حمدي الونش.

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