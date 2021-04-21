برلماني: زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا ستشهد عودة العمالة المصرية مرة أخرى

أكد النائب محمد احمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية الزيارة الموسعة التي قام بها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا بتوجيهات من الرئيس السيسي، وتضم 11 وزيرا آخرين من أعضاء الحكومة.





وأشار "الجبلاوي" خلال تصريحات له، الى أن الزيارة شهدت توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، فيما بدأ التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009، بالاضافة إلى التوافق خلال المباحثات الثنائية، حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية وبشكل كبير خلال الفترة المقبلة.





وشدد الجبلاوي، على أن عودة العمالة الى ليبيا والمشاركة في اعادة الاعمار، لم تكن فقط الثمرة المهمة للزيارة، فقد تم الاتفاق على مساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة، والعمل على دعم قطاع الصحة في ليبيا وايفاد بعثات وقوافل طبية مصرية إلى هناك.



