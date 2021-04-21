ودياً.. الداخلية يسقط أمام البنك الاهلي ويلتقي بسيراميكا





انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريق الداخلية وفريق البنك الأهلي، واقيمت المباراة على ملعب ستاد القاهرة بالملعب الفرعي استعداداً لعودة المباريات الرسمية، والتي انتهت بفوز فريق البنك الأهلي بهدف للاشيء أحرزه كريم بامبو في شوط المباراة الأول .



ومن المقرر أن يلتقي فريق الداخلية بنظيره سيراميكا، في ثاني مباراته الودية، على ملعب حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء اليوم الأربعاء .



وكان فريق الداخلية قد عاد للتدريبات يوم 14 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق السكة الحديد، والتي انتهت بفوز السكة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 9 أبريل الجاري على ملعب استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الـ21 .



يتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .



ويحتل الداخلية المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة جيث خاض 21 مباراة حقق خلالهم 8 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.