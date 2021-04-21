Advertisements

مدير مركز المناعة: الموجة الثالثة بفيروس كورونا في مصر تتميز بالإصابات العائلية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:58 ص
أمجد الحداد
أمجد الحداد
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الثالثة بفيروس كورونا في مصر تتميز بالإصابات العائلية، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية يؤدي إلى انتشار الإصابة بصورة كاملة بين العائلة الواحدة.

وتابع "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن كبار السن عند إصابتهم بفيروس كورونا يحدث لهم مضاعفات شديدة، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية لوقف انتقال العدوى إلى الآخرين، معقبًا: "الناس تستنهين بالإصابة مما يؤدي إلى إصابة جميع أفراد العائلة، خاصة كبار السن"

ولفت إلى أن أي شخص يصاب بتكسير في العظام أو التهابات في الجهاز التنفسي، عليه أن يعتبر نفسه مصاب بالكورونا، لافتًا إلى أن هناك تحاليل بسيطة تعطس مؤشر للإصابة بالفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الموجة الثالثة الفجر

أخبار تهمك

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 10 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير مركز الحساسية والمناعة يكشف حقيقة خطورة مصل الأنفلونزا

"المصل واللقاح" يكشف الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

"المصل واللقاح": استهتار المواطنين مع كورونا زاد أعداد المصابين

مسئول بـ"المصل واللقاح" يكشف سبب زيادة إصابات كورونا

المصل واللقاح يكشف سبب تراجع نسبة وفيات كورونا

المصل واللقاح: 30% من متعافي كورونا يُصابوا بهذا المرض (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر