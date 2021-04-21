مدير مركز المناعة: الموجة الثالثة بفيروس كورونا في مصر تتميز بالإصابات العائلية

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الثالثة بفيروس كورونا في مصر تتميز بالإصابات العائلية، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية يؤدي إلى انتشار الإصابة بصورة كاملة بين العائلة الواحدة.





وتابع "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن كبار السن عند إصابتهم بفيروس كورونا يحدث لهم مضاعفات شديدة، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية لوقف انتقال العدوى إلى الآخرين، معقبًا: "الناس تستنهين بالإصابة مما يؤدي إلى إصابة جميع أفراد العائلة، خاصة كبار السن"



