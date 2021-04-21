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رئيس "صناعة النواب": زيارة مدبولي لليبيا تحقق التكامل بين البلدين

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:30 ص
النائب معتز محمد محمود
النائب معتز محمد محمود
دينا عبد الستار
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أشاد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، إلى ليبيا أمس الثلاثاء، مؤكدا أن الزيارة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بدعم القضية الليبية بجانب تفعيل توصيات الرئيس الأخيرة في هذا الصدد.

وأوضح محمود خلال تصريحات له، أن الزيارة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي الأخير قبل أيام مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والذي شهد بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، توجه برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

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