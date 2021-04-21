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بإطلالة جذابة.. زينة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:19 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : ايه الجمال ده - مشاء الله - جميله الجميلات
يذكر أن زينة ط تشارك فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : ايه الجمال ده - مشاء الله - جميله الجميلات
يذكر أن زينة ط تشارك فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
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