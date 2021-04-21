بإطلالة جذابة.. زينة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : ايه الجمال ده - مشاء الله - جميله الجميلات





يذكر أن زينة ط تشارك فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

