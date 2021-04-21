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بإطلالة جذابة.. زينة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : ايه الجمال ده - مشاء الله - جميله الجميلات


يذكر أن زينة ط تشارك فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

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