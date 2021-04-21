نائب بـ"الشيوخ": مصر ستساعد ليبيا في التنمية كما ساعدتها على إنهاء الفوضى

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لم تتخلى عن أشقائها الليبيين منذ بداية الأزمة الليبية، حيث ساعدت القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي طرابلس على إنهاء الأزمات والفوضى والدفع بالدولة إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.





وأكد "محسن"، خلال تصريحات له، أن دور مصر لم يقتصر على حل الأزمة الليبية فقط بل امتد إلى التنمية وإعادة الإعمار من خلال اللقاءات والتحركات المشتركة بين البلدين وآخرها زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا مصريًا، إلى ليبيا أمس الثلاثاء، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وبحث ملفات الإعمار والتنمية بليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر ستساعد ليبيا في التنمية كما ساعدتها على إنهاء الفوضى.





وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن موقف مصر من القضية الليبية ثابت منذ اللحظة الأولى، حيث تهدف القيادة السياسية المصرية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار ليبيا بالاستفادة من خبرات مصر.



