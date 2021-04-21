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استشاري أمراض مناعة: حدة الأنفلونزا انخفضت بسبب الكمامة
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:01 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تمر بموسم تقلبات جوية خلال الفترة الحالية، ولذلك هناك ضرورة لارتداء الكمامة للتقليل من مضاعفات الإصابة بالجيوب الأنفية.
وتابع "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الكمامة حتى الآن هي الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا، وللوقاية من التهابات الجيوب الأنفية.
وأشار إلى أن الكمامة منعت انتشار الانفلونزا هذا العام عن أي فترة سابقة، معقبًا: "حدة الأنفلونزا هذا العام هي الأقل بسبب الكمامة".
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