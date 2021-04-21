Advertisements

استشاري أمراض مناعة: حدة الأنفلونزا انخفضت بسبب الكمامة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تمر بموسم تقلبات جوية خلال الفترة الحالية، ولذلك هناك ضرورة لارتداء الكمامة للتقليل من مضاعفات الإصابة بالجيوب الأنفية.

وتابع "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الكمامة حتى الآن هي الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا، وللوقاية من التهابات الجيوب الأنفية.

وأشار إلى أن الكمامة منعت انتشار الانفلونزا هذا العام عن أي فترة سابقة، معقبًا: "حدة الأنفلونزا هذا العام هي الأقل بسبب الكمامة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكمامة الفجر الحساسية

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس: هذه المحافظات هي الأكثر إصابة بكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 17 ساعة

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مدير مركز الحساسية والمناعة يكشف حقيقة خطورة مصل الأنفلونزا

مع تقلبات الجو.. روشتة صحية لمرضى الجيوب الأنفية

مع تقلبات الجو.. روشتة صحية لمرضى الجيوب الأنفية

في العاصفة الترابية.. نصائح عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية

"حتى لا تختنق".. نصائح لمرضي الصدر في ظل تقلبات الجو

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. نصائح وتحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

01:44 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

02:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر