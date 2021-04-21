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كاسانو يطلب طرد يوفنتوس وميلان والإنتر من الكالتشيو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد أنطونيو كاسانو، نجم ميلان وإنتر وريال مدريد السابق، أنه يجب طرد أندية يوفنتوس، الإنتر وميلان من الكالتشيو لأن كرة القدم ملك للناس.

وشارك ميلان وإنتر ويوفنتوس ثلاثي الدوري الإيطالي، في تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي مع 9 أندية أخرى.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها موقع "فوتبول إيطاليا": "من المستحيل التفكير في مثل هذه المنافسة، ويجب أن تفهم الأندية الكبرى أن كرة القدم ملك للناس".

وتابع: "لا يمكن ترك الفرق الصغيرة جانبًا، أطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بطرد الإنتر، ميلان ويوفنتوس من دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

وأتم: "دعهم يلعبون الدوري الخاص بهم، ودعونا نرى ما سيحدث، يجب أن يقف جابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي ضد هذا، 12 فريقًا لا يمكنهم حكم كرة القدم".

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