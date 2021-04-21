أحمد موسى: حركة الطيران بين القاهرة وطرابلس تعود بداية من اليوم.. فيديو

وصف الإعلامي أحمد موسى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لليبيا اليوم هي زيارة مهمة جدا، موضحا أنها كانت شاملة.





وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذذاع على قناة صدى البلد، إن الزيارة شهدت توقيع 11 اتفاقية في ظل وجود وفد وزاري كبير.