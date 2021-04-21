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أحمد موسى: حركة الطيران بين القاهرة وطرابلس تعود بداية من اليوم.. فيديو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:57 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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وصف الإعلامي أحمد موسى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لليبيا اليوم هي زيارة مهمة جدا، موضحا أنها كانت شاملة.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذذاع على قناة صدى البلد، إن الزيارة شهدت توقيع 11 اتفاقية في ظل وجود وفد وزاري كبير.

وتابع أن رحلات الطيران بين القاهرة وطرابلس ستعود اليوم، بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بالطيران، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الليبي وجه دعوة للرئيس السيسي لزيارة طرابلس.

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