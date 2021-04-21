استشاري: 250 مليار جنيه انفقت على تطوير السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري النقل والمواصلات، إن السكة الحديد في مصر هي ثاني أقدم سكة حديد في العالم، مشيرًا إلى أن التعامل مع السكة الحديد طيلة العقود الماضية كان يتم من خلال المسكنات، وبالتالي تطوير العربات والقطارات لم يكن يحدث بالشكل الأمثل.





ولفت "نبيل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن السكة الحديد كانت في حاجة إلى عملية تطوير شديدة التعقيد، وهذا الأمر بدأ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث خلال الفترة الأخيرة تم العمل على تطوير السكة الحديد، وتطوير وزيادة أطوال الخطوط، والارتقاء بمستوى منظومة السكة الحديد ككل.





وتابع أن المواطن لم يشعر بالتطوير الذي بدأ في هذا القطاع، لأن هذا الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت 250 مليار جنيه فقط لتطوير السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة



