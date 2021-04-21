خالد الصاوي يطلب المساعدة من حنان مطاوع للقبض على طارق لطفي









وأطلعها عادلـ بأن رمزى هو المتسبب فى قتل صديقهما المخرج، ويحتاج إلى مساعدته حتى يصل إليه.



يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

كشفت منال “ حنان مطاوع ” خلال لقائها مع عادل ضابط الأمن “ خالد الصاوى ” داخل مكتبه، عن اتصال الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” بها.