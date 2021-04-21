"روشتة رمضان".. طريقة الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

تقدم " الفجر " في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيف الإعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان، كالتالي:

1- ترك التدخين.





2- عدم تناول الأدوية التى تسبب تصبغ الأسنان.





3- استعمال الخيط الطبي.





4- شرب كميات كافية من الماء.





5- تقليل تناول الحلويات والاستعاضة عنها بالفواكه.





6- مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام.





7- تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مرة بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور.





8- الابتعاد عن المشروبات المصبوغة مثل الكاركاديه والتمر الهندي.





9- استعمال مطهرات الفم.





10- استعمال السواك لتواجد الفلوريدا فيه بشكل طبيعي.



