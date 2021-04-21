Advertisements

"روشتة رمضان".. طريقة الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:34 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
Advertisements
تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيف الإعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان، كالتالي:
 
1- ترك التدخين.

2- عدم تناول الأدوية التى تسبب تصبغ الأسنان.

3- استعمال الخيط الطبي.

4- شرب كميات كافية من الماء.

5- تقليل تناول الحلويات والاستعاضة عنها بالفواكه.

6- مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام.

7- تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مرة بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور.

8- الابتعاد عن المشروبات المصبوغة مثل الكاركاديه والتمر الهندي.

9- استعمال مطهرات الفم.

10- استعمال السواك لتواجد الفلوريدا فيه بشكل طبيعي.

11- تقليل المشروبات الغازية والحمضية.
"روشتة رمضان".. طريقة الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (إنفوجراف)
"روشتة رمضان".. طريقة الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر رمضان روشتة رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 10 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

إليكِ أفضل الأطعمة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

"الهيئة السعودية الصحية" تعتمد دبلوم الدراسات العليا بمركز أسنان مجمع الملك عبدالله

كل ما تود معرفته عن تسوس الأسنان Cavities.. أهم الأسباب والأعراض وطرق العلاج

"اصفرار الاسنان".. أسبابه وعلاجه بالطرق الطبية والطبيعية

أسباب آلام الضروس وطرق العلاج ومسكنات طبيعية توقف الألم فورا

كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر