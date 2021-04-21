القبض على مواطن ضرب ابنه حتى الموت في الإسماعيلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسؤولية مصرع طفل على يد والده.





وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وحقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لإحدى المستشفيات بالإسماعيلية، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل "المتوفى" (سبق إتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات – ضرب – سلاح أبيض".. وهو مقيم بدائرة القسم) ودائم التعدي على نجله المذكور بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته.



