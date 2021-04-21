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القبض على مواطن ضرب ابنه حتى الموت في الإسماعيلية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يٌحَمِل الشرطة مسؤولية مصرع طفل على يد والده.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وحقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لإحدى المستشفيات بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل "المتوفى"  (سبق إتهامه فى عدد من القضايا من بينها "مخدرات – ضرب – سلاح أبيض".. وهو مقيم بدائرة القسم) ودائم التعدي على نجله المذكور بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب فى وفاته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة موضحا أنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

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