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ريهام حجاج تهرب من عمرو عبد الجليل وتتألق بأدائها في الحلقة الثامنة من "وكل ما نفترق" (صور وفيديو))

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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تألقت النجمة ريهام حجاج، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "وكل ما نفترق" في عدد من المشاهد، في حلقة كانت ضمن اقوى حلقات المسلسل منذ بدء عرضه.

وتمكنت ريهام حجاج في الحلقة الثامنة الفرار من العمدة سعدون "عمرو عبد الجليل" بعدما اتهمها بخيانته لها مع طبيب وحاول خطف طفلها الرضيع منها ولكن سرعان ما تتمكن من الفرار، وكانت صاحبة هذه المخطط وردة التي تقوم بدورها رانيا يوسف ويقرر سعدون تسليمها لاهالي البلد الذين انتفضوا بعد تسريب فيديوهات للطبيب مع نساء القرية في المركز الطبي الخاص به.

يتناول العمل قصة نور، والتي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانتقام من عائلة حسام.

ويشارك بجانب ريهام حجاج في بطولة العمل أحمد فهمي،رانيا يوسف، ايتن عامر،عمرو عبد الجليل،محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز،أحمد النجار ومن تأليف محمد أمين راضي وانتاج طارق الجنايني،من اخراج كريم العدل.
ريهام حجاج تهرب من عمرو عبد الجليل وتتألق بأدائها في الحلقة الثامنة من "وكل ما نفترق" (صور وفيديو))
ريهام حجاج تهرب من عمرو عبد الجليل وتتألق بأدائها في الحلقة الثامنة من "وكل ما نفترق" (صور وفيديو))
ريهام حجاج تهرب من عمرو عبد الجليل وتتألق بأدائها في الحلقة الثامنة من "وكل ما نفترق" (صور وفيديو))
ريهام حجاج تهرب من عمرو عبد الجليل وتتألق بأدائها في الحلقة الثامنة من "وكل ما نفترق" (صور وفيديو))

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