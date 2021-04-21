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أول تعليق من سيراميكا كليوباترا بعد الإقصاء من الكأس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واجه حالة غريبة من عدم التوفيق، خلال مباراة المقاصة في بطولة كأس مصر، مشددا على أن الفريق أدى ما عليه، ولكن الخسارة واردة في قاموس كرة القدم.

وأشار المدير الرياضي إلى أن فريقه عانى خلال شوطي المباراة من عدم توفيق، وإهدار أكثر من فرصة بغرابة شديدة، في المقابل وصل المقاصة إلى مرمى سيراميكا في مرتين سجل منهما هدفين.

وأضاف معتز البطاوي أن الخروج من كأس مصر أمر محزن، ولكن سيراميكا كليوباترا ودع البطولة أمام فريق كبير، مؤكدا أن الجهاز الفني أغلق ملف كأس مصر، وبدأ مرحلة جديدة من التركيز في مسابقة الدوري الممتاز.

وعن الأداء القوي في الشوط الثاني قال: "طبيعي أن نهاجم بكل قوة لأننا كنا متأخرين، قدمنا مباراة قوية ووصلنا إلى مرمى المقاصة في أكثر من مرة، ولكن عدم التوفيق حال دون التأهل إلى الدور التالي من كأس مصر" 

وأكمل: "نضع أنفسنا في مصاف الفرق الكبيرة، وفرضنا أنفسنا بقوة في أول مشاركة لنا بالدوري، سيراميكا كليوباترا أعلن عن نفسه بكل قوة، ونتمتع باستقرار مالي وإداري، ودعم لا محدود من النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة النادي، وطارق أبو العينين نائب رئيس النادي".


وأنهى البطاوي حديثه قائلا: "لدينا ثقة كبيرة في الإدارة الفنية، ووصولها بالفريق إلى مكان مميز في الدوري المصري هذا الموسم، وأوجه التهنئة إلى نادي مصر المقاصة على التأهل".

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