Advertisements

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عن أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلًا إن التسوق قبل رمضان، والأنشطة اليومية، وتخفيف الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة إصابات كورونا.

وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يُصاب بكورونا ويذهب للعيادات الخاصة يحرم نفسه من بروتوكول العلاج الصادر من اللجنة العلمية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة العزل المنزلي من قبل وزارة الصحة على مدار الساعة منعًا لتدهور الحالات.

وتابع: "الوضع حاليًا مطمئن، ولكن إذا زادت الحالات أثر من ذلك سيقوموا بتشديد الإجراءات الاحترازية"، منوهًا بأن الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يوجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين تلقي الجرعة الثانية، مضيفًا أن الإصابة بفيروس كورونا تتكرر وفقًا لطبيعة مناعة الشخص وتكون الأجسام المناعية في جسده.

أخبار تهمك

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر