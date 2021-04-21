الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عن أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلًا إن التسوق قبل رمضان، والأنشطة اليومية، وتخفيف الإجراءات الاحترازية أدى إلى زيادة إصابات كورونا.



وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يُصاب بكورونا ويذهب للعيادات الخاصة يحرم نفسه من بروتوكول العلاج الصادر من اللجنة العلمية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة العزل المنزلي من قبل وزارة الصحة على مدار الساعة منعًا لتدهور الحالات.



وتابع: "الوضع حاليًا مطمئن، ولكن إذا زادت الحالات أثر من ذلك سيقوموا بتشديد الإجراءات الاحترازية"، منوهًا بأن الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يوجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين تلقي الجرعة الثانية، مضيفًا أن الإصابة بفيروس كورونا تتكرر وفقًا لطبيعة مناعة الشخص وتكون الأجسام المناعية في جسده.

