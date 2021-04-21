Advertisements

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إلى احتمالية زياده عدد الفرق الإيطالية المشاركة في الدوري السوبر الأوروبي إلى أربع فرق.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، قد أعلن صباح أمس عن إنشاء بطولة جديدة تسمى دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 12 نادي من كبار أوروبا، كبطولة منفصلة عن "يويفا".

وتضم مجموعة مؤسسي البطولة أندية: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت" الإيطالية ،رشح الممول الرئيسي للبطولة"مصرف "jp morgan" نادي نابولي الإيطالي كأحد أهم الفرق التي يمكن أن تشارك في البطولة.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي.

وأكد: "لا يمكن أن نضم 50 فريقًا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرق أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل".

أخبار تهمك

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديدة في إصابات كورونا و42 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ 36 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

منذ ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

01:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر