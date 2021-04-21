عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

كشفت تقارير صحفية إلى احتمالية زياده عدد الفرق الإيطالية المشاركة في الدوري السوبر الأوروبي إلى أربع فرق.





وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، قد أعلن صباح أمس عن إنشاء بطولة جديدة تسمى دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 12 نادي من كبار أوروبا، كبطولة منفصلة عن "يويفا".





وتضم مجموعة مؤسسي البطولة أندية: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال".





ووفقاً لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت" الإيطالية ،رشح الممول الرئيسي للبطولة"مصرف "jp morgan" نادي نابولي الإيطالي كأحد أهم الفرق التي يمكن أن تشارك في البطولة.





وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي.





وأكد: "لا يمكن أن نضم 50 فريقًا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرق أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل".



