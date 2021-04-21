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بعد انسحاب أندية البريميرليج.. السوبر الأوروبي يواجه التجميد

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير بطولة السوبرليج بعد انسحاب أندية البريميرليج المشاركة في البطولة بالساعات الماضية.

ووافق كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول وتوتنهام على الانسحاب الرسمي من البطولة بعد ضغوطات كبيرة تعرضوا لها.

واكدت الإذاعة الإسبانية على أن هناك اجتماع بين الأندية المستمرة في البطولة وهم برشلونة وريال مدريد وأتليتكو ويوفنتوس وميلان والإنتر من أجل الإعلان عن مصير البطولة.

واشارت الإذاعة إلى أن القرارات المتوقعة في الفترة القادمة هو استمرار البطولة بالأندية المتواجدة حاليا مع إضافة آخرين أو تجميد البطولة وهو القرار الأقرب لصعوبة خوض البطولة بين الأندية الإنجليزية.

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