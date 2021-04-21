إفاقة نيللي كريم من الغيبوبة ومحمد فراج يتبرأ من محاولة قتلها.. أبرز أحداث الحلقة الثامنة من "ضد الكسر"

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل 'ضد الكسر ' بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث المثيرة ، حيث شهدت بداية الحلقة وجود مصطفى درويش 'صلاح' ومحمد فراج 'كريم' وهو زوج نيللي كريم داخل السجن لإتهامهم بمحاولة قتل نيللي كريم والتي تجسد شخصية سلمى.



وأثناء تواجد الثنائي في السجن قام صلاح بإستفزاز كريم وتلميحه بوجود علاقه تجمعه بزوجته سلمى، مما أضطر كريم بضربه داخل الحبس.



وشهدت الأحداث استيقاظ سلمى من الغيبوبة وعند استيقاظها حاولت الممرضة أن تتصل بكريم زوجها كما طلب منها من قبل ، ولكن سلمى رفضت بحجة أنها سوف تفعلها له مفاجأة ، وجمع مشهد بين نيللي كريم وشقيقتها نور إيهاب في المستشفى واتضح أنها لها علاقة بما حدث لشقيقتها.



وذهب رئيس المباحث هاني بالذهاب إلى سلمى بالمستشفى واستوجوبها وسألها عن من حاول قتلها ، وقالت له أنها كانت محاولة سرقة للفيلا ولم تستطيع رؤية وجه اللص ، ولكنها كشفت عنه مواصفاته لضابط المباحث.



وبدأ ضابط المباحث يشك في أقوال سلمى ويرى أنها تتستر على أحد ، ثم يقرر رئيس النيابة غلق القضية بعد أقوالها.



وتوالت الأحداث وولدت تارا عماد شقيقة سلمى ، وبعده ذهب إليها إلى منزلها وطلب منها أنه يريد رؤية طفله ، ولكنها تقول له أن الطفل ليس ابنه كما طلبت منه أن يذهب قبل أن يأتي زوجها ، ولكن زوجها راه وهو خارج من المنزل .



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.