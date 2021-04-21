كارتيرون يطلب مدافعا في الميركاتو الصيفي

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ضم مدافع لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.





كارتيرون يطلب ضم مدافع لصالح الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات صفقات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم الكروي الأول.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على ضم صفقة دفاعية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح المصدر أن عدد من وكلاء اللاعبين عرضوا محمد رزق، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندرى، على الفرنسي باتريس كارتيرون لضمه في الميركاتو الصيفي.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى تحفظه على ضم محمد رزق مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، وطلب ترشيح بعض الأسماء الجديدة للتعاقد معها فى الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري مساء غد الأربعاء.



