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اليوم.. نقابة المحامين تفتح أبوابها والإدارات تستأنف أعمالها

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:41 ص
نقابة المحامين ـ ارشيفية
نقابة المحامين ـ ارشيفية
آيات عامر
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تفتح النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، أبوابها من جديد، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها ثلاثة أيام لتطهيرها وتعقيمها، حفاظا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح اليوم، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاحية، وذلك حرصا علي مصلحة الأعضاء.

وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصا على سلامتهم.

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