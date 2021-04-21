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بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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نشرت بطولة دوري السوبر الأوروبي بيان رسمي منذ قليل للرد على انسحاب الأندية الإنجليزية من المسابقة بشكل رسمي.


ووافق كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول وتوتنهام على الانسحاب الرسمي من البطولة بعد ضغوطات كبيرة تعرضوا لها.


وكتبت بطولة دوري السوبر الأوروبية في البيان الرسمي: " رحيل الأندية الانجليزية كان إجباريًا بسبب الضغط عليهم ".


واضاف: "رغم خروج الفرق الإنجليزية، فنحن واثقون من أن البطولة تستوفي معايير القوانين الأوروبية، واليوم نملك حماية المحكمة من أجل تنظيم المسابقة".


وتابع: "سنعمل على تغيير بعض القوانين في البطولة، لأن الوضع الحالي لن يكون مناسبًا بسبب مغادرة الفرق الإنجليزية".


وواصل: "نظرا للظروف الحالية سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الإعتبار دائما الأهداف المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير".


وأردف: " إعلان الدوري الأوروبي الممتاز مقتنع بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل".


وبهذه القرارات سيتم إيقاف بطولة السوبرليج بشكل مؤقت لحين التوصل لتغيير بعض القوانين وتقديم مقترح جديد لإقامة البطولة بشكل رسمي.

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