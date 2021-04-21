موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سموحة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر، من الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي وسموحة غدًا الأربعاء، على ملعب الأهلي وي السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة، وسيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد نبيل كوكا.





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



