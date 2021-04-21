Advertisements

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
Advertisements
يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سموحة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر، من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة غدًا الأربعاء، على ملعب الأهلي وي السلام، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، بدر بانون، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

أخبار تهمك

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 5 ساعات

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس: هذه المحافظات هي الأكثر إصابة بكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

02:46 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر