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بايدن بعد إدانة الشرطي الأمريكي بمقتل جورج فلويد: نادرا ما تحدث

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:12 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على إدانة الشرطي الأمريكي ديريك شوفين، في قضية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، إن هذه الإدانة نادرا ما تحدث.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن الحكمة على قانل المواطن الأسود جورج فلويد "خطوة للأمام"، مشددا على أن إدانة الشرطي هو خطوة "نادرا ما تحدث".

وتابع الرئيس الأمريكي أن إدانة الشرطي قاتل فلويد يمكن أن يكون خطوة هائلة للأمام في صرع الأمة ضد "العنصرية الممنهجة".

هذا، وأدانت هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد الشرطي ديريك شوفين بتهمة القتل.

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