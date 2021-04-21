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ضياء السيد: هجوم سيراميكا كليوباترا يتحمل مسؤولية وداع الكأس

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا واجه سوء توفيق أمام المقاصة بالكأس

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد" سيراميكا كليوباترا واجه سوء توفيق كبير أمام مصر المقاصة".

وأكمل: "كما أن حارس المقاصة تألق كثيرا وكان كلمة السر، على جانب اخر عامر عامر يتحمل مسئولية الهدف الأول، لأنه تعامل بإستهتار".

وأضاف: "كوابينا أهدر 3 فرص رغم تسجيله لهدف، الخط الهجومي يتحمل الهزيمة لإهدارهم فرصا كثيرة".

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