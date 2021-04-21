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أيشا غلام تقدم نصائح للحفاظ على البشرة في الصيف

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكدت خبيرة التجميل الأفغانية أيشا غلام، أن هناك طرق  عديدة وحديثة للحفاظ على البشرة في فصل الصيف، لأن الطقس الحار يؤرق طبيعة البشرة الدهنية والحساسة.

وأشارت خبيرة التجميل في تصريحات صحفية، إلى أنه مع اقتراب ارتفاع درجات الحرارة وللحصول على مكياج بارز وجذاب ينصح باتباع الآتي:

- وضع قليل من ظل الجفون أو تطبيق الايلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادي .

- يرتكز المكياج البارز على إبراز جمال البشرة ورونقها ويمتاز هذا النمط من المكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.

- في وسط الجفن العلوي ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النود.

-ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن  السفلي بفرشاة صغيرة.

- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه الي الاهلي باتجاه الحواجب خاصة أن كنت تتمعين بعيون دائرية حتى يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.

- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.

- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك، ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش لتطويلها وتكثيفها.

- طبقي غسول باللون الدراقي على شفتيك، استكملي اللوك  بتطبيق بلاش باللون الدراقي على الوجنتين والهلايتر المضئ فوق عضمة الخد.

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