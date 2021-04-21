موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره قادش، على أرضية ملعب رامون دي كارنازا، معقل نادي قادش.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يتواجد نادي قادش في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات



