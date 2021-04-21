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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نكانا الزامبي بالكونفدرالية

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره نكانا الزامبي، في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية علي ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة، نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عبد الله السعيد، رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوي

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