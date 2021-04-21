تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره قادش، على أرضية ملعب رامون دي كارنازا، معقل نادي قادش.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 67 نقطة، في حين يتواجد نادي قادش في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافائيل فاران، ميليتاو، داني كارفخال، مارسيلو.

خط الوسط: كاسميرو، أريباس، إيسكو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.



