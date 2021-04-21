منذر ريحانة يخبر هبة مجدي بوفاة شقيقها في الحلقة الثامنة من "موسى"



بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل موسى ، بإنتقال موسى مع الدته إلى الجيزة، عبر مركب مع أهالي قريته، وحمل والدته على ظهره.



أخبر نوفل "منذر ريحان" شفيقة "هبة مجدي" شقيقة موسى، بأن الإنجليز قتلوا شقيقها، بعدما هربت معه، سادت حالة الحزن والبكاء عليها.



يذكر أن مسلسل "موسى" من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، بطولة كلاً من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى