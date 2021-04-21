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والدة محمد رمضان تطلب منه قتل شقيقته

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل موسى ، بإنتقال موسى مع الدته إلى الجيزة، عبر مركب مع أهالي قريته، وحمل والدته على ظهره.

أخبر نوفل "منذر ريحان" شفيقة "هبة مجدي" شقيقة موسى، بأن الإنجليز قتلوا شقيقها، بعدما هربت معه، سادت حالة الحزن والبكاء عليها.


موسى يستقر في الجيزة
وطلبت والدة موسى منه بالبحث عن شقيقته وقتلها قائلة له: "بيض شاشك يا موسى" .

وبدأت رحلة موسى فى الجيزة، بالعمل باليومية، حتى يتمكن من العيش مع والدته في القاهرة، حيث التقى بصديقه الجديد عطالله.

يذكر أن مسلسل "موسى" من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، بطولة كلاً من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى

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