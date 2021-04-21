والدة محمد رمضان تطلب منه قتل شقيقته

موسى يستقر في الجيزة



يذكر أن مسلسل "موسى" من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، بطولة كلاً من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، منذر رياحنة، سيد رجب، صبرى فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدى

وطلبت والدة موسى منه بالبحث عن شقيقته وقتلها قائلة له: "بيض شاشك يا موسى" .وبدأت رحلة موسى فى الجيزة، بالعمل باليومية، حتى يتمكن من العيش مع والدته في القاهرة، حيث التقى بصديقه الجديد عطالله.