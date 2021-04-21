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شوقي غريب ينتظر قرعة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو اليوم

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تقام اليوم قرعة دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس القادم.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب ما ستسفر عنه القرعة التى ستقام اليوم فى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسويسرا فى تمام الثانية عشر ظهرًا.

وكان منتخب مصر الأولمبي وقع فى التصنيف الثالث بجانب كل من جنوب إفريقيا وكوتديفوار ونيوزيلندا.

بينما جاء التصنيف كالاتي:- 

التصنيف الأول: اليابان– البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

وكان المنتخب الوطني الأولمبي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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