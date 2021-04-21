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وزير الثقافة تطلق مبادرة "ثقافتك كتابك" ضمن مشروع الثقافة بين ايديك من معرض فيصل للكتاب

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
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افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية والذي يستمر حتى 18 رمضان وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.


وأبدت عبد الدايم سعادتها بإقامة المعرض بعد ان توقف العام الماضي نتيجة جائحة كورونا ووجهت الدعوة لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 ، واضافت أنه تحددت اسعار مخفضة لجميع العناوين المعروضة وامهات الكتب تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيه لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التى تساهم في تنمية الوعى وبناء الانسان.


واضافت ان توفير الاصدارات بأسعار مخفضة يأتي ضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي يضمها مشروع الثقافة بين ايديك وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف ارجاء مصر ، كما اثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض والتى تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة .


من جانبه ثمن محافظ الجيزة دور  وزارة الثقافة في مختلف ارجاء المحافظة ومراكزها والمتمثل في الفعاليات الفنية والفكرية المتنوعة التى تقدم للمواطنين ومنها معرض فيصل ، مشيرا الى اهمية الابداع في تطوير المجتمع باعتباره احد العناصر الاساسية في عملية التنمية المستدامة  .

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