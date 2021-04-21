موعد مباراة إنتر ميلان ضد سبيزيا في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق إنتر ميلانو مع نظيره سبيزيا، يوم الأربعاء 21 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين إنتر ميلانو وسبيزيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وتعادل إنتر ميلانو في الجولة الماضية أمام نابولي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.





ويحل فريق إنتر ميلانو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.



