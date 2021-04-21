موعد مباراة ميلان ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة ميلان القادمة أمام ساسولو وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها على ستاد سان سيرو معقل الروسونيري.





و ارتفع رصيد ميلان بعد فوزه على جنوى إلى النقطة 66 في المركز الثاني خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة برصيد75 نقطة والذي سقط في فخ التعادل أمام نابولي.





ويبتعد ميلان عن إنتر ميلان بفارق 9 نقاط كاملة ويسعى لتقليص الفارق واستعداه صدارته الكالتشيو التي استمر في احتلالها لفترة طويلة في الموسم الحالي قبل أن يخطفها إنتر ميلان منه.





بينما يقع فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 48 نقطة ويطمح في تحسين مركزه على أمل الدخول في المربع الذهبي للدوري الإيطالي.





ويحتل ساسولو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.





ومن المقرر إقامة مباراة ميلان وساسولو يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل2021 وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.





*التشكيل المتوقع :-

-التشكيل المتوقع لميلان :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ثيو و توموري و كايير و كالولو.

خط الوسط: فرانك كيسي و بن ناصر و أنتي ريبيتش و هاكان ساليميكرس.

خط الهجوم: رافاييل لياو.





-تشكيل المتوقع لساسولو :-

حراسة المرمى: أندريا كونسيلي.

خط الدفاع: توليان و تشيريشيس و مارلون و روجيرو.

خط الوسط: بيدرو أوبيانج و لوبيز و تراوري و ديوريستيش و بوجا.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري.



