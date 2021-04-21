موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

يتطلع عشاق يوفنتوس الإيطالي لمواجهة فريقهم المقبلة أمام بارما وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي على ملعبه ستاد أليانز.





وخسر يوفنتوس مباراته الأخيرة في الدوري على حساب أتالانتا بهدفٍ نظيف وتراجع إلى المركز الرابع جدول ترتيب الدوري الإيطالي, حيث توقف رصيده عند 62 نقطة.





وعلى الجانب الآخر, لم يفز بارما في الدوري الإيطالي في آخر 4 مباريات، حيث كان فوزه الأخير على روما في مارس الماضي ثم خسر من بارما وتعادل مع بينيفينتو وخسر من ميلان وكالياري ويحتل بارما المركز 19 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.





ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس وبارما يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر و العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.





*التشكيل المتوقع :-

-التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

خط الدفاع: أليكس ساندرو و ماتايس دي ليخت و ليوناردو بونوتشي و دانيلو

خط الوسط: آرون رامزي و أرتور و رودريجو بنتانكور و خوان كوادرادو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو و باولو ديبالا

-التشكيل المتوقع لبارما:-

حراسة المرمى: لويجي سيبي

خط الدفاع: جيوزيبي بيتزيلا و يوردان أوسوريو و ماتيا باني و ماكسيم بوسي

خط الوسط: جاسمين كورتيتش و جاستون بروجمان و هيرناني

خط الهجوم: فالنتين ميهايلا و جراتسيانو بيلي و دينيس مان



