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نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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شهدت تدريبات الأهلي أمس الاثنين ظهور التونسي علي معلول نجم المارد الأحمر الذي بدأ مرحلة الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش وذلك تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل في الأهلي.

وقام معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يلحق علي معلول بمباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري ومباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام الشهر المقبل بعد صعود الأهلي لهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته في دور المجموعات خلف سيمبا التنزاني الذي صعد كأول مجموعة.

وسيكون معلول جاهزَا لمباريات الأهلي المقبلة، حيث سيلحق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم 10 مايو المقبل بالإضافة إلى الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام الشهر المقبل, حيث سيكون أمام النجم التونسي فترة من أسبوع إلى 10 أيام حتى يتعافى تمامًا من الإصابة التي ضربته في العضلة الخلفية ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

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