موعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم الأربعاء فريق توتنهام نظيره فريق ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر ان نادي توتنهام قد اعلن إقالة مدربه البرتغالي جوزيه بسبب سوء النتائج.



