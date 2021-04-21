تشكيل توتنهام المتوقع ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأربعاء فريق توتنهام نظيره فريق ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام فى العاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: سانشيز، ريجليون، داير، اورييه.

خط الوسط: نوديمبلي، موسي سيسوكو، هويبرج.

خط الهجوم: سون، بيل، هاري كين.



