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توتنهام يختار بديل مورينيو

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام الإنجليزي تواصل مع وكيل أعمال المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري من أجل مناقشة إمكانية توليه قيادة الفريق الموسم المقبل خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن توتنهام تواصل مع فالي رمضاني وكيل أعمال ساري من أجل عرض وظيفة تدريب الفريق على موكله بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ساري يمتلك عقداً مع يوفنتوس الإيطالي يمتد حتى صيف 2022 لكن مسئولي يوفنتوس يمكنهم إنهاء عقده قبل موسم واحد بدفع رسوم 2.5 مليون يورو عقب نهاية شهر أبريل الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس قام بأقالة ساري من منصبه بعد توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في أغسطس الماضي علماً أن المدير الفني الإيطالي حريص على العودة إلى التدريب بعد سنة إجازة.

وألمح الموقع الإيطالي أن ساري فاز بلقب الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز وخسر نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح على يد نابولي.

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