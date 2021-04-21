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موسيماني يحدد بديل بيكهام أمام سموحة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على بديل أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن للفريق أمام سموحة.

ويغيب بيكهام عن مواجهة سموحة بعد حصولة على الإنذار الثالث في لقاء المارد الأحمر أمام الزمالك، والذي انتهى لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقى النادي الأهلي بنظيره سموحة، في التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على ملعب الأهلى وى السلام ضمن مؤجلات الجولة ال 11 من الدوري الممتاز.

واستقر موسيماني على الدفع بأكرم توفيق لاعب خط الوسط، للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد الأداء الجيد الذي ظهر به اللعب خلال لقاء الزمالك الاخير في الدوري.

ويتواجد النادي في المركز الثاني خلف نادي الزمالك، برصيد 30 نقطة من 12 لقاء، حيث استطاع الإنتصار في 9 وتعادل في 3 ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

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