آرسنال يطلب التعاقد مع إيسكو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن دخول نادي آرسنال في سباق مع العديد من الأندية الأوربية الراغبة في الظفر بخدمات نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.





وينتهي عقد نجم فريق ريال مدريد، إيسكو ألاركون بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم فتح باب التفاوض حول التجديد حتى الآن، وهو ما يشير إلى تفكير الملكي في بيعه خلال الميركاتو المقبل.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال دخل في سباق قوي المنافسة مع يوفنتوس، وميلان للحصول على خدمات إيسكو، في الصيف المقبل".





وأشارت التقارير إلي أن ريال مدريد سيوافق على بيع لاعب وسط الفريق إيسكو بمبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو.





والجدير بالذكر أن إيسكو فقد جزءًا كبيرًا من مستواه خلال الموسمين الماضيين وأصبح لا يشارك مع الميرنجي بشكل أساسي، عقب أن كان أحد لاعبي زين الدين زيدان المفضلين.