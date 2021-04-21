روسيا تدعو أوكرانيا وحلف الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا وحلف الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد وتتهم الطرفين باستمرار الاستعدادات العسكرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.



