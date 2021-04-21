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الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق كبير بشأن المناخ قبل القمة التي يستضيفها بايدن

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مناخي مبدئي من شأنه أن يجعل الكتلة المكونة من 27 دولة محايدة مناخيا بحلول عام 2050، مع اتفاق الدول الأعضاء والبرلمان على الأهداف عشية القمة الافتراضية التي سيستضيفها الرئيس الأمريكي بايدن.

وقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت مبكر من يوم الأربعاء "إن التزامنا السياسي بأن نصبح أول قارة محايدة مناخيًا بحلول عام 2050 هو الآن التزام قانوني أيضًا.. إن قانون المناخ يضع الاتحاد الأوروبي على طريق أخضر لجيل كامل".

بموجب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بعد أن تفاوض المسؤولون خلال الليل، يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بهدف وسيط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. وقال عضو البرلمان الأوروبي بيتر لايز، المفاوض عن مجموعة الحزب الديمقراطي المسيحي "لقد حان الوقت للاتفاقية، حيث يتعين على أوروبا أن تظهر موقفها في ضوء التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة والصين"

حتى الآن، كان هدف 2030 40٪ ولكن تحت ضغط تزايد الأدلة على تغير المناخ وزيادة وعي الناخبين بالبيئة، تم رفع هذا الهدف، حتى لو أراد المجلس التشريعي في الاتحاد الأوروبي تحقيق هدف 60٪. وتستعد الولايات المتحدة، ثاني أكبر ملوث في العالم بعد الصين، للإعلان عن هدفها الجديد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.

تحت قيادة بايدن، عادت الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 وسيجتمع جميع الشركاء العالميين في جلاسكو، اسكتلندا، للضغط من أجل تحقيق أهداف قوية.

تهدف كل من واشنطن وبروكسل إلى الوصول إلى "محايد الكربون" بحلول منتصف القرن، وهو هدف يقول العلماء إنه يجب تحقيقه للحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع فوق درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) بحلول عام 2100. من المحتمل أن يتطلب الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس وضع حد للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية تخفيضات أكثر جذرية في الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

لا يزال اتفاق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والسلطة التشريعية، لكن يجب أن يكون أكثر بقليل من ختم مطاطي.

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