Advertisements

الاتحاد الأوروبي يتبنى هدف خفض انبعاثات الكريون بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:00 ص
انبعاثات الكربون
انبعاثات الكربون
وكالات
Advertisements

تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، هدف خفض انبعاثات الكريون بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، تعهدت السلطات البريطانية، بخفض انبعاثات الكربون بمقدار ثلاثة أرباع مستويات عام 1990 بحلول عام 2035.

 

وقد قالت وكالة الطاقة الدولية، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة 5.8 في المائة في 2020 عندما أبطأت جائحة كورونا النشاط الاقتصادي لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.

 

وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2 في المائة عن مستواها في ديسمبر 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي.

 

وقالت الوكالة في تقرير إن الصين أكبر مصدر لغازات ظاهرة الاحتباس الحراري كانت الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الانبعاثات العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة عن مستوياتها في 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بريطانيا انبعاثات الكربون الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

شراقي: حتى مع الملء الثاني لسد النهضة لن يعطش مواطن مصري

منذ أقل من ساعتين

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صندوق النقد: ضريبة الكربون هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

"أرامكو" تحول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية نافعة

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تدابير حماية المناخ

إدارة ترامب تبدأ الخروج من اتفاق باريس للمناخ

الولايات المتحدة للأمم المتحدة: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

مشرعون أوروبيون يدرسون النظر في قانون مناخ أكثر صرامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

الصحة تُحذر: تشديد الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

08:20 ص

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر