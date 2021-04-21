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طقس الإمارات اليوم الأربعاء.. مائل للحرارة نهاراً ورطب ليلاً (بيان بالدرجات)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 21-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً ومائل للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س .

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الثاني عند 05:24 والجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 20:30 والجزر الاول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى 

أبو ظبي 33 20 

دبــي 32 21 

الشارقة 32 18 

عجمان 32 19

أم القيوين 31 17 

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