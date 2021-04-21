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الإعلان عن تأجيل اجتماع السلام الأفغاني برعاية الولايات المتحدة

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت تركيا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء أن مؤتمرا كانت تأمل واشنطن في أن يدفع الأطراف المتحاربة في أفغانستان إلى اتفاق سلام نهائي، تم تأجيله في وقت هزت فيه أعمال العنف الجديدة العاصمة الأفغانية.

سلط تأجيل المؤتمر، الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم السبت في اسطنبول، الضوء على الصعوبات التي تواجهها إدارة بايدن في تنظيم خروج منظم من أفغانستان التي مزقتها الصراع. وقالت الولايات المتحدة إنها ستبدأ في سحب ما تبقى من قواتها من البلاد في الأول من مايو وستكمل الانسحاب بحلول 11 سبتمبر مهما حدث.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، إن المؤتمر تأجل إلى ما بعد شهر رمضان، الذي ينتهي منتصف مايو. وقبل ساعات من إعلانه، هاجم انتحاري قافلة من أفراد الأمن الأفغان، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص في كابول. وقالت وزارة الداخلية إن من بين الجرحى مدنيون ورجال أمن.

وكان الهجوم هو الأول من نوعه في العاصمة منذ أسابيع، حتى مع تصاعد عمليات القتل المستهدف وتعرض أفراد الأمن الأفغان لهجمات لا هوادة فيها من قبل متمردي طالبان. كما شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في القصف الحكومي لمواقع يشتبه في أنها تابعة لطالبان وزيادة الغارات التي تشنها القوات الأفغانية الخاصة.

يخشى السكان أن يكون الهجوم نذيرًا لما سيحدث في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لبدء انسحابهما النهائي من أفغانستان. لم يتحمل أحد المسؤولية الفورية عن الهجوم. واعرب كافوس أوغلو عن حزنه بسبب تأجيل المؤتمر، الذي كان من المتوقع أن يبدأ يوم السبت، بسبب "عدم الوضوح" من قبل المشاركين، دون الخوض في التفاصيل.

حتى الآن رفض مقاتلو طالبان التوقيع على المؤتمر حتى في الوقت الذي تضغط فيه باكستان، حيث يوجد مجلس قيادتهم، على الميليشيات الإسلامية المتشددة لحضور المؤتمر. واتهمت حركة طالبان واشنطن بانتهاك اتفاق تم توقيعه العام الماضي يقضي بسحب الولايات المتحدة آخر قواتها بحلول الأول من مايو.

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الكلمات المفتاحية

طالبان تركيا تأجيل اجتماع السلام الأفغاني

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